В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Парламентская ассамблея НАТО предложила России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте ассамблеи.

Также в документе содержится призыв "выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии" и вывести войска из "оккупированных регионов".

При этом отмечается, что ПА НАТО приветствует "конструктивную" политику Грузии, направленную на "деэскалацию напряженности в отношениях с Россией".

Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. Около 600 делегатов из парламентов стран-членов и партнеров альянса в течение трех дней участвовали в комитетских заседаниях.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Россия признала независимость республик, а Грузия считает их оккупированными территориями. В Кремле не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.