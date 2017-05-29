В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Парламентская ассамблея НАТО предложила России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте ассамблеи.
При этом отмечается, что ПА НАТО приветствует "конструктивную" политику Грузии, направленную на "деэскалацию напряженности в отношениях с Россией".
Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. Около 600 делегатов из парламентов стран-членов и партнеров альянса в течение трех дней участвовали в комитетских заседаниях.
Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Россия признала независимость республик, а Грузия считает их оккупированными территориями. В Кремле не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.