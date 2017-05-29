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В мире

Украина уходит на периферию американских интересов, считает политолог

14:3629.05.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украина все больше уходит на периферию американской политики, в этой связи можно предположить, что США предложат России "размен" уступок по Украине на компромисс в Сирии, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
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Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и экспертов сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Для мирного урегулирования на Украине все уже готово. Существуют минские соглашения, которые Украина не собирается соблюдать и даже не собирается делать вид, что соблюдает. Поэтому достаточно США оказать давление на украинское руководство, чтобы оно начало исполнять минские соглашения, и путь к мирному урегулированию будет открыт. А пока что мы получаем сообщения о постоянных обстрелах и гибели мирных жителей на Донбассе", — заявил РИА Новости Богдан Безпалько.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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По его оценке, у президента Украины и всего правящего класса этой страны американцы пользуются очень большим авторитетом, поэтому достижение мира на Донбассе им вполне по силам.

Однако, отметил эксперт, "Украина становится все более периферийной зоной американской политики – США больше интересуют Ближний и Дальний Восток, возможное противостояние с Китаем, проблема глобальной торговли".

"Украина как государство их может интересовать исключительно как точка давления на Россию", — считает Безпалько.

По его мнению, американцы хотят сделать Украину своего рода предметом торга в переговорах с Россией.

"Есть два пространства, на которых Россия и США пытаются воздействовать друг на друга, – это Украина и Сирия. Американцы (взамен на урегулирование на Украине — ред) могут потребовать создания независимого Курдистана, могут потребовать дезинтеграции Сирии как государства, превращения ее в конгломерат государств, где Башар Асад сохранит контроль над одной из частей. Могут потребовать изменения отношения к ряду (сирийских) группировок, могут потребовать согласия на отстранения Асада от власти. Вариантов может быть много, в любом случае понятно, что если размен будет происходить, то американцы будут требовать значительных уступок в Сирии", — считает эксперт.

В то же время заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ отметил, что "ряд предвыборных обещаний, которые давал (президент США Дональд) Трамп, он либо не может выполнить, либо их выполнение блокируется, либо Трамп изменяет свое собственное видение этих проблем – поэтому не исключено, что и в отношении Украины он будет действовать в парадигме старого президента".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Все его (предвыборные) заявления, что с РФ надо устанавливать партнерские отношения, нивелируются либо его окружением, либо людьми, которые имеют влияние на это окружение: самого Трампа заставляют оправдываться в том, что у него нет никаких связей с Россией. Российская тема стала одним из пунктов программы обвинений против Трампа. В этих условиях сомнительно, чтобы он пошел на какие-то выгодные для России сделки, потому что это вызовет еще больший шквал обвинений в его адрес", — предупредил эксперт.

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