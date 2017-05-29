Украина уходит на периферию американских интересов, считает политолог

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украина все больше уходит на периферию американской политики, в этой связи можно предположить, что США предложат России "размен" уступок по Украине на компромисс в Сирии, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
"Для мирного урегулирования на Украине все уже готово. Существуют минские соглашения, которые Украина не собирается соблюдать и даже не собирается делать вид, что соблюдает. Поэтому достаточно США оказать давление на украинское руководство, чтобы оно начало исполнять минские соглашения, и путь к мирному урегулированию будет открыт. А пока что мы получаем сообщения о постоянных обстрелах и гибели мирных жителей на Донбассе", — заявил РИА Новости Богдан Безпалько.
Однако, отметил эксперт, "Украина становится все более периферийной зоной американской политики – США больше интересуют Ближний и Дальний Восток, возможное противостояние с Китаем, проблема глобальной торговли".
"Украина как государство их может интересовать исключительно как точка давления на Россию", — считает Безпалько.
По его мнению, американцы хотят сделать Украину своего рода предметом торга в переговорах с Россией.
"Есть два пространства, на которых Россия и США пытаются воздействовать друг на друга, – это Украина и Сирия. Американцы (взамен на урегулирование на Украине — ред) могут потребовать создания независимого Курдистана, могут потребовать дезинтеграции Сирии как государства, превращения ее в конгломерат государств, где Башар Асад сохранит контроль над одной из частей. Могут потребовать изменения отношения к ряду (сирийских) группировок, могут потребовать согласия на отстранения Асада от власти. Вариантов может быть много, в любом случае понятно, что если размен будет происходить, то американцы будут требовать значительных уступок в Сирии", — считает эксперт.
В то же время заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ отметил, что "ряд предвыборных обещаний, которые давал (президент США Дональд) Трамп, он либо не может выполнить, либо их выполнение блокируется, либо Трамп изменяет свое собственное видение этих проблем – поэтому не исключено, что и в отношении Украины он будет действовать в парадигме старого президента".