В ГД назвали обвинения Черногории в адрес России информационной ложью

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Черногории являются примером информационной лжи, связанной с желанием показать западным партнерам приверженность антироссийскому курсу, заявил в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Радио и телевидение Черногории (RTCG) сообщило, что глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.

"Выдумки черногорских властей про вмешательство России во внутренние дела этой балканской страны — это показательный пример информационной лжи, который черногорские власти распространяют во внешний мир, чтобы убедить своих западноевропейских и американских партнеров в своей приверженности антироссийской стратегии", — заявил Железняк журналистам.

Он подчеркнул, что Россия уже не впервые слышит обвинения в свой адрес "о неуловимых русских хакерах, загадочном влиянии на выборные процессы в странах, где власти на самом деле не знают, как иначе отвлечь внимание граждан от кризиса и своих политических ошибок".

"Господа из Подгорицы откровенно лгут, заявляя о том, что народ Черногории поддерживает вступление страны в НАТО, а Россия этому якобы препятствует. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, мы уважаем суверенное право народов на определение судьбы своей страны", — сказал Железняк.

При этом, как отмечает политик, руководство Черногории упорно не желает слышать своих граждан, многие из которых активно выступают против насильного втягивания страны в военно-политический альянс, бомбивший и убивавший в 1999 году мирных жителей Черногории и Сербии.

"Чтобы заглушить голоса черногорцев, выступающих против потери страной нейтрального статуса, власти Черногории выдумали миф о вмешательстве России. Таким образом они пытаются влиться в хор антироссийской истерии на Западе и доказать свою преданность руководству альянса", — сказал депутат.

Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.