Венгрия ответила ЕК на просьбу прояснить позицию по внутренним делам

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия получила от Венгрии официальный ответ на направленную венгерским властям просьбу прояснить позицию по внутриполитическим вопросам, которые обеспокоили ЕК, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

В апреле Еврокомиссия провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU), а также о возможном законодательстве о финансировании НПО и обсуждении мер по противостоянию Брюсселю. По ее итогам первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия считает необходимым провести политический диалог с премьер-министром страны Виктором Орбаном и правительством Венгрии об их видении приоритетов развития страны и будущего Евросоюза. При этом он сообщил, что ЕК не наблюдает угрозу принципу верховенства права в Венгрии.

"Да, мы можем подтвердить, что мы получили это письмо в срок. Сейчас мы тщательно проанализируем его. Остальное последует после тщательного изучения", — сказал Схинас на брифинге в понедельник.