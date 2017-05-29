Власти ДРК разрешили использовать новую вакцину против Эболы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) одобрило использование новой вакцины против лихорадки Эбола.

По данным ВОЗ, жертвами Эболы на северо-востоке ДРК за последний месяц стали не менее четырех человек. Последняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК произошла в 2014 году, тогда погибли 49 человек.

"У нас нет возражений. В ДРК в понедельник прибывают специалисты "Врачей без границ", которые утвердят протокол с техническим персоналом", — сообщил агентству Рейтер представитель минздрава Джонатан Симба.

По данным агентства, речь идет о вакцине rVSV-ZEBOV, разработанной фармацевтической компанией Merck. Препарат еще не лицензирован, но продемонстрировал высокую эффективность во время клинических испытаний, отчет о которых был опубликован в прошлом декабре.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.