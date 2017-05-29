Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем ИГ*

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что Россия представляет для безопасности в мире большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в связи с чем он заявил, что надеется на новые санкции против Москвы после окончания сенатских каникул.

"Думаю, что ИГ может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход) выборов ", — сказал сенатор в интервью австралийской телерадиокорпорации ABC во время визита в Канберру.

По его словам, РФ "только что пыталась повлиять на французские выборы", он вновь не привел никаких доказательств. "Поэтому я считаю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Балтии, – я считаю русских самым серьезным вызовом, который у нас есть", — добавил сенатор.

По словам Маккейна, со времени президентских выборов в ноябре прошлого года США не сделали ничего, чтобы ответить на предполагаемые попытки со стороны России "изменить результаты выборов". "Надеюсь, когда мы вернемся после перерыва, сенат утвердит санкции в отношении России", — добавил он.

В начале мая сообщалось, что комитет сената США по международным отношениям приостановил работу над законопроектом, в котором должны быть систематизированы существующие и предложены новые санкции в отношении РФ. Позже, как отмечает агентство Рейтер, глава комитета Боб Коркер заявил, что законопроект может быть рассмотрен уже этим летом.

Спецслужбы США ранее уже обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент США Дональд Трамп называл заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными". Он неоднократно объяснял, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

* Террористическая организация, запрещенная в России.