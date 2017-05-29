В офисах "Яндекс. Украина" проводят обыски по делу о госизмене

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс. Украина" в рамках дела по статье "государственная измена", сообщает профильное украинское интернет-издание о маркетинге Marketingchallenge со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Елену Гитлянскую.

"По словам Гитлянской, обыск проводится на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины – государственная измена. Статья распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества", — сообщает издание.

В пресс-службе компании заявили, что к ее офисам выехали адвокаты. "В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.