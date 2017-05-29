В офисы Яндекса в Киеве и Одессе пришли сотрудники СБУ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В офисы Яндекса в Киеве и Одессе пришли представители Службы безопасности Украины, сообщила российская компания.

"Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — говорится в сообщении компании.

По данным украинского интернет-издания о маркетинге Marketingchallenge, обыски проводятся по статье "государственная измена".

"Статья распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества", — сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Елену Гитлянскую.

Украина с 17 мая в рамках расширения антироссийских санкций ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Яндекса и Mail.ru.