Главнокомандующий ливийской армии обвинил Катар в поддержке терроризма

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Главнокомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар обвинил власти Катара в поддержке террористических группировок, об этом говорится в заявлении военного, текст которого цитирует телеканал Sky News Arabia.
"Они получили денежные суммы от государства Катар, а также других государств и террористических элементов, олицетворенных в террористических группировках, связанных с террористической организацией "Аль-Каида"*", — говорится в тексте заявления Халифы Хафтара.
Заявление одного из самых влиятельных ливийских лидеров появилось на фоне обострения отношений между Катаром и рядом государств Персидского залива, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ. СМИ этих стран в последние несколько дней проводят активную информационную кампанию, обвиняя власти Катара в финансировании терроризма и укрывательстве боевиков на своей территории.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.
*Террористическая организация, запрещенная в России