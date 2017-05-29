Главнокомандующий ливийской армии обвинил Катар в поддержке терроризма

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Главнокомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар обвинил власти Катара в поддержке террористических группировок, об этом говорится в заявлении военного, текст которого цитирует телеканал Sky News Arabia.

Согласно документу, "ливийская армия фиксирует пребывание на территории страны граждан Чада, Судана и других африканских и арабских государств, проникших на территорию Ливии вследствие потери контроля над границами".

"Они получили денежные суммы от государства Катар, а также других государств и террористических элементов, олицетворенных в террористических группировках, связанных с террористической организацией "Аль-Каида"*", — говорится в тексте заявления Халифы Хафтара.

Заявление одного из самых влиятельных ливийских лидеров появилось на фоне обострения отношений между Катаром и рядом государств Персидского залива, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ. СМИ этих стран в последние несколько дней проводят активную информационную кампанию, обвиняя власти Катара в финансировании терроризма и укрывательстве боевиков на своей территории.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России