В Польше пятерых россиян задержали за участие в драке

ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. Пятеро россиян и четверо поляков задержаны за участие в драке в польском Сопоте, сообщает в понедельник газета Polska Times.

"Сопотские полицейские задержали девять человек в результате драки, которая произошла в пятницу в 5.40 (6.40 мск) на улице Героев Монте-Кассино", — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские установили личности принимавших участие в драке, пятеро из них — граждане России в возрасте от 23 до 27 лет, в том числе две девушки, еще четверо — поляки в возрасте от 21 года до 34 лет, жители Лодзи, Старгарда, Гданьска и Челядзи.

По данным полиции, все участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения, в их крови содержалось от 1 до 2 промилле алкоголя.

Восьми задержанным предъявили обвинения в участии в драке, им может грозить до 3 лет лишения свободы. Кроме того, двоим гражданам РФ предъявлено обвинение в избиении. Одна из задержанных девушек допрошена в качестве свидетеля.

В консульстве России в Гданьске РИА Новости сообщили, что все россияне уже освобождены и находятся на родине. "При содействие консульства все российские граждане освобождены. В настоящее время они находятся на территории Российской федерации", — сообщили в консульстве.