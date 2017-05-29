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В мире

МИД ответил Черногории на претензии во вмешательстве в дела страны

12:5829.05.2017
(обновлено: 13:00 29.05.2017)
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© Flickr / oliverdФлаг Черногории. Архивное фотоФлаг Черногории. Архивное фото
© Flickr / oliverd

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МИД Черногории обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В Москве считают, что таким способом Подгорица пытается оправдаться перед собственными жителями за вступление в НАТО.

На прошлой неделе Черногория впервые участвовала в саммите НАТО. При этом страна станет полноценным участником альянса лишь 5 июня.

Позиция Черногории

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
© AP Photo / Lajos Soos/MTI
Политолог: обвинения в адрес России – это "плата" Черногории за вход в НАТО
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович считает, что Москва пыталась "помешать" стране вступить в НАТО.

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами, и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались", — цитирует слова Дармановича RTCG.

Дипломат подчеркнул, что членство Черногории в альянсе не направлено "против кого бы то ни было".

"Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть", — заявил он.

"У нас есть хозяйственные отношения с Россией, которая не является нашим главным экономическим партнером, входит в первую десятку. У нас было и еще есть достаточно много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными", — добавил Дарманович.

Способ оправдаться

На улицах Подгорицы. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Россия пытается разделить ЕС на Балканах, считают в Черногории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что слова главы черногорского МИД стали способом оправдаться перед жителями страны за вступление в альянс.

"Информационное сопровождение приложения к альянсу было выстроено на шпиономании и обороне от виртуального врага. Все это нужно было по одной простой причине — народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", — заявила дипломат НСН.

Решение о вступлении страны в военный блок власти Черногории провели через парламент. Между тем, оппозиционные партии требовали вынести этот вопрос на референдум.

"Плата" за вход

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото
© AFP 2017 / Savo Prelevic
Военный эксперт: НАТО теперь "выкрутит все руки" Черногории
Политолог Владимир Киреев назвал позицию черногорского МИД популистской. По его мнению, власти страны всячески пытаются продемонстрировать НАТО свое желание разорвать прежние связи.

"Исторически Черногория очень доброжелательно относилась к России, наши страны и народы связывают этнические, культурные, религиозные отношения. Кроме того, Черногория демонстрирует разрыв отношений с Сербией, которая имеет доброжелательные отношения с Россией. Необходимость для Черногории разорвать свои предыдущие связи является своего рода платой за вход в НАТО. Но стоит отметить, что это расходится с интересами самого черногорского населения, которое продемонстрировало свое мнение выступлением десятков тысяч людей против вступления в блок НАТО", — сказал Киреев в эфире радио Sputnik.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва не увидела в Черногории "добавленной стоимости" для НАТО
По его словам, подобные обвинения со стороны чиновников могут привести к тому, что Черногория потеряет туристическую привлекательность для россиян.

"Думаю, что наши отношения будут очень осложнены. Нахождение российских граждан в Черногории теперь будет небезопасным, на людей может быть оказано давление. Поэтому Черногория потеряет свою туристическую привлекательность", — отметил политолог.

Неприятности первого саммита

Первый же саммит НАТО, в котором приняла участие Черногория, запомнился неприятным для Подгорицы инцидентом. Во время осмотра новой штаб-квартиры альянса президент США Дональд Трамп достаточно грубо оттолкнул черногорского премьер-министра Душко Марковича.

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Ангела Меркель на рамках саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Forbes рассказал, как Трамп "испортил праздник" европейцам на саммите НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя инцидент между политиками, предположил, что Трамп просто следовал схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО для фотографирования, которая была определена заранее.

Сам черногорский премьер заявил, что не держит обиды на американского президента.

"Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", — заявил Маркович журналистам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Российский дипломат назвал поведение Трампа с Марковичем недостойным
Кроме того, черногорский премьер назвал естественным, что "президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".

Между тем, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп показал Черногории ее место.

"Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

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