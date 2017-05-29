Черногория направит России ноту протеста из-за высылки парламентария

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Черногорский МИД в понедельник направит ноту протеста России в связи с депортацией члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Миодрага Вуковича, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

По данным телеканала, Вуковича, который направлялся через Москву транзитом в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы, вечером в воскресенье в Домодедово задержала полиция. Ему сообщили, что он входит в список персон нон-грата в России и должен быть депортирован в Черногорию. Первый рейс в Тиват был утром в понедельник, поэтому, по словам депутата, с которым RTCG связалось после возвращения в республику, он был вынужден провести время ожидания в "негуманных условиях", из-за чего у парламентария обострилось хроническое заболевание.

"Это политическое решение из-за событий в Черногории в последнее время", — приводит телеканал слова парламентария.

Накануне глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс. Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в понедельник, что обвинения Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Комментируя Национальной службе новостей (НСН) высказывание Дармановича, она указала, что "МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и так далее. Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО". По ее словам, черногорский народ "не загорелся идеей" вхождения государства в НАТО.