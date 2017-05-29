Украина все еще считает дни до вывода российского флота из Крыма

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украина ожидает вывода Черноморского флота из Крыма в ближайшее время, несмотря на то что флот "вышел" с ее территории вместе с регионом больше трех лет назад. На специальном сайте даже установлен таймер обратного отсчета.

Сейчас счетчик показывает 0 дней до вывода флота, так как соглашение о базировании Черноморского флота было заключено до 28 мая 2017 года. Однако после возвращения Крыма в состав России документ утратил силу.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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