В МИД РФ рассказали, что обуславливает взаимодействие России и Китая в АТР

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В АТР сохраняется очень серьёзный конфликтный потенциал, это обуславливает продолжение взаимодействия РФ и Китая, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, для того чтобы Россия и Китай эффективно взаимодействовали в сфере решения глобальных и региональных проблем, "выстроена целостная система, обладающая высочайшим запасом прочности и позволяющая конструктивно решать самые сложные задачи".

"В АТР сохраняется очень серьёзный конфликтный потенциал, и это обуславливает актуальность продолжения нашей совместной с Китаем работы… по формированию прочной и адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности ", — сказал Моргулов в ходе третьей международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России. Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".