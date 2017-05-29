В МИД РФ рассказали, что обуславливает взаимодействие России и Китая в АТР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В АТР сохраняется очень серьёзный конфликтный потенциал, это обуславливает продолжение взаимодействия РФ и Китая, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"В АТР сохраняется очень серьёзный конфликтный потенциал, и это обуславливает актуальность продолжения нашей совместной с Китаем работы… по формированию прочной и адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности ", — сказал Моргулов в ходе третьей международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".
Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России. Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".