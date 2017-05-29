Лавров призвал Каир к совместной борьбе с терроризмом

КАИР, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Египет принять совместные меры против терроризма в свете недавней террористической атаки в отношении христиан-коптов на юге Египта в провинции Эль-Минья.

"Выражаю соболезнования в связи с данной атакой, повлекшей много жертв… Необходимо совместно бороться с этим злом", — сказал Лавров в начале встречи с египетским коллегой Самехом Шукри.

Он также выразил надежду на то, что оба министра обменяются мнениями по поводу урегулирования конфликтов в регионе, в частности в Сирии, Ливии, Ираке, палестино-израильского и других, а также по вопросам двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

Со своей стороны Шукри сказал, что рад принимать российского коллегу в Каире и что данный визит поможет развитию диалога между двумя президентами.