Манчестерский террорист не входил в число главных подозреваемых MI15

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди не входил в число трех тысяч подозреваемых, находившихся в активной разработке британской контрразведки MI5, передает агентство Рейтер.

При этом Абеди фигурировал в расширенном списке из 20 тысяч человек, которые по каким-либо причинам заинтересовали ведомство.

В настоящее время MI5 проводит внутреннюю проверку, чтобы оценить решения, принятые в отношении Абеди.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".