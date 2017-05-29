Захарова отреагировала на обвинения Черногории в адрес России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что глава министерства иностранных дел Черногории Серджана Дармановича обвинениями в адрес России из-за "вмешательства во внутренние дела страны" пытается оправдать перед собственным населением вступления в НАТО.

Комментируя Национальной службе новостей высказывание Дармановича, она напомнила, что МИД не раз комментировал заявления черногорских политиков о "российской угрозе и вмешательстве во внутренние дела".

"Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО", — считает Захарова.

По ее словам, черногорский народ "не загорелся идеей" вхождения государства в НАТО.

"Именно поэтому и референдум проведён не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", — заключила она.

Ранее Радио и телевидение Черногории распространило слова Дармановича о том, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.

Окончательная процедура получения Черногорией членства в Североатлантическом альянсе запланирована на 5 июня.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что обвинения в адрес Москвы слишком серьезны и безответственны без предоставления доказательств.