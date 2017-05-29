МИД России: подключение Южной Кореи и Японии к американской ПРО неприемлемо

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подключение Южной Кореи и возможное подключение Японии к глобальной системе противоракетной обороны США неприемлемо, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Кроме того, для России неприемлемо подключение Южной Кореи, а в перспективе, возможно, и Японии к глобальной системе противоракетной обороны США", — сказал он на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены на месте дислокации в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.