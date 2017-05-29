СМИ сообщили о реакции КНР на испытание ракеты Северной Кореей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Китай призвал Северную Корею создать условия для возвращения к переговорам после того, как в понедельник Пхеньян осуществил очередной пуск ракеты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства КНР.

"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове сложная и нестабильная, мы надеемся, что все причастные стороны будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", — цитирует агентство заявление китайского МИД.

КНДР произвела очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях".