СБУ пресекла попытку купить российские школьные автобусы для Закарпатья

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекла попытку закупить "санкционные" российские автобусы в Закарпатье, сообщается на сайте ведомства.
Однако при проверке СБУ установила, что поставщики намеревались приобрести машины у российских производителей, в отношении которых Киев ввел ограничения, и результаты тендера отменили.
Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся. В частности, 17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, запрещающий доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.