Теффт подтвердил возможность назначения Хантсмана послом США в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт подтвердил, что кандидатура Джона Хантсмана может быть выдвинута на должность главы дипмиссии США в Москве.
"Мы ждём Хантсмана. Но я обещал, что я пробуду здесь три года и отслужу своей стране три года", — сказал Теффт журналистам в понедельник.
Отвечая на вопрос о том, когда истекают три года, он ответил: "Этой осенью. Речь не идёт о конкретных датах. Посмотрим, как дело пойдет с Хантсманом".
При этом ранее международный комитет Госдумы поддержал назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность посла России в США. Как сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на заседании, кандидатура Антонова была одобрена единогласно. Позже вопрос о назначении Антонова обсудил международный комитет Совета Федерации.