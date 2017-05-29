Украинский депутат заявила, что передала в НАТО доклад о связях РФ с ИГ*

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что передала коллегам по альянсу "аналитический доклад" о "связях" России с террористическими группировками, включая "Исламское государство"*.

"Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связях Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии", — написала Фриз на своей странице в Facebook

По ее словам, документ касается "поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ*, Талибан*, ХАМАС, Хезболла и тому подобное".

Россия, проводящая операцию по борьбе с ИГ* в Сирии, неоднократно заявляла о необходимости общей борьбы с международным терроризмом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВКС РФ в 2017 году совершили 1,8 тысячи боевых вылетов в Сирии, уничтожены более 3 тысячи боевиков, при этом ликвидировано 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России