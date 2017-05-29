В Литве начались учения "Огненный гром" с участием 700 военных НАТО

ВИЛЬНЮС, 29 мая — РИА Новости. Ежегодные артиллерийские и минометные учения "Огненный гром" начались в понедельник на полигоне в литовском Пабраде, в них примут участие около 700 военнослужащих из пяти стран-членов НАТО, сообщила пресс-служба ВС Литвы.
В учениях примут участие более 700 военнослужащих из пяти стран-членов НАТО: Литвы, Латвии, Германии, Польши и Нидерландов. "Военнослужащие Нидерландов участвуют в подобных маневрах впервые, а артиллеристы Польши впервые выполнят боевые стрельбы из гаубиц чешского производства", — добавили в пресс-службе.
Учения пройдут с 29 мая по 3 июня. При этом литовская армия благодарит жителей за понимание и терпение, "потому что в рамках маневров большого шума избежать не удастся".