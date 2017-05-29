Бывший соперник Трампа назвал его основную ошибку на президентском посту

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший сенатор и один из экс-кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Рик Санторум заявил, что администрация Дональда Трампа могла бы работать куда эффективнее, если бы тот прекратил вести Twitter, сообщает CNN.

"Если ты твитишь каждый день, жалуешься на СМИ и на то, как к тебе относятся, ты только отвлекаешься и не выполняешь свою работу", – заявил Санторум.

Политик заметил, что за последние девять дней, когда президент был в зарубежном турне, он почти перестал писать в Twitter. По словам сенатора, это признак его эффективной работы.

Тем не менее, вернувшись домой, Трамп снова обратился к социальным сетям и раскритиковал "фейковые новости" о своем зяте Джареде Кушнере.

Трамп активно общался в Twitter с избирателями еще во время предвыборной кампании и не забросил социальные сети после того, как стал президентом. Недавно в американских СМИ появилась информация, что Белый дом собирается нанять юристов, которые будут контролировать посты главы государства в социальных сетях. По словам источников, важно, чтобы сообщения "не летели напрямую из сознания президента во Вселенную".