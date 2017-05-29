Трамп превратил саммит G7 в игры на выбывание, заявил экс-премьер Италии

РИМ, 29 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Саммиту "Большой семерки" в итальянской Таормине не хватило гармонии для сближения позиций, за что отчасти ответственность несет президент США Дональд Трамп, считает экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
По его словам, в этой ситуации формат "семерки" уже не может стать мировым двигателем. Последние саммиты "семерки" и "восьмерки", если не приводили к новым решениям, то предлагали ведущим мировым державам место для диалога, но в этот раз провалом закончилась и эта функция подобных встреч.
Вину за отсутствие гармонии Проди возложил на президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, прибыл в Италию в качестве "капитана побеждающей команды", не говоря "ни с кем, кроме своих войск" на военной базе в сицилийской Сигонелле. Подобная позиция "Америка превыше всего", по его убеждению, убивает дух "семерки" и порождает ситуацию отсутствия координации, в которой США хотят быть первыми, а не частью группы.
Касательно наиболее важной для своей страны темы нелегальной миграции Проди выразил мнение, что Италию по итогам саммита оставили с ней один на один.
"Однако я должен сказать, что формат "Семи" может позволить обсудить этот вопрос по-настоящему, потому что он относится ко всей Европе. Проблема мигрантов не может быть решена в рамках G7, — отметил Проди. – На саммите мы сделали все, что могли".