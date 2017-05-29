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В мире

Трамп превратил саммит G7 в игры на выбывание, заявил экс-премьер Италии

11:1029.05.2017
(обновлено: 11:15 29.05.2017)
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© AP Photo / Evan VucciЛидеры Большой семерки беседуют во время осмотра Таормине, ИталияЛидеры Большой семерки беседуют во время осмотра Таормине, Италия
© AP Photo / Evan Vucci

РИМ, 29 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Саммиту "Большой семерки" в итальянской Таормине не хватило гармонии для сближения позиций, за что отчасти ответственность несет президент США Дональд Трамп, считает экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров Большой семерки
© James Landale / Twitter
Трампа заподозрили в невнимании к премьеру Италии на саммите G7
"Сделать больше было нельзя. Последние мировые события изменили природу подобных встреч. Отсутствие Китая и России, отсутствие точки координации на глобальном уровне делают все это более сложным. Помимо прочего, это та стадия, в которой слабость ООН стала идти параллельно со слабостью других структур, которые стремятся к тому, чтобы управлять миром. Сейчас мы живем в раздробленном мире, которому не подойдет ни один магнит", — заявил он в интервью итальянской газете Il Messaggero.

По его словам, в этой ситуации формат "семерки" уже не может стать мировым двигателем. Последние саммиты "семерки" и "восьмерки", если не приводили к новым решениям, то предлагали ведущим мировым державам место для диалога, но в этот раз провалом закончилась и эта функция подобных встреч.

Подготовка к саммиту G7 в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
Итоги саммита на Сицилии: страны G7 готовы усилить санкции против России
"Итоги этих саммитов всегда представляли собой продукт диалога. Предпринимались попытки для сближения позиций по различающимся вопросам. Таормине этой гармонизации не хватило. Эта встреча состояла из столкновений", — сказал политик.

Вину за отсутствие гармонии Проди возложил на президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, прибыл в Италию в качестве "капитана побеждающей команды", не говоря "ни с кем, кроме своих войск" на военной базе в сицилийской Сигонелле. Подобная позиция "Америка превыше всего", по его убеждению, убивает дух "семерки" и порождает ситуацию отсутствия координации, в которой США хотят быть первыми, а не частью группы.

Андрей Климов. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Андрея Климова
Сенатор призвал не придавать значения "ритуальным" резолюциям G7
"Проблема не в том, что Европа была разобщена. Она не была главным действующим лицом. Это Трамп превратил товарищеский турнир в игры на выбывание", — заключил бывший премьер Италии.

Касательно наиболее важной для своей страны темы нелегальной миграции Проди выразил мнение, что Италию по итогам саммита оставили с ней один на один.

"Однако я должен сказать, что формат "Семи" может позволить обсудить этот вопрос по-настоящему, потому что он относится ко всей Европе. Проблема мигрантов не может быть решена в рамках G7, — отметил Проди. – На саммите мы сделали все, что могли".

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