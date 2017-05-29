MI5 трижды предупреждали об экстремистских взглядах Абеди, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британскую контрразведку MI5 по меньшей мере три раза предупреждали об экстремистских взглядах исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди, передает телерадиокомпания Би-би-си.

Ранее газета Guardian сообщила, что британская контрразведка MI5 проводит два расследования с тем, чтобы выяснить, как ведомство не заметило опасность, исходящую от Абеди. Одно из них, по данным газеты, было начато на прошлой неделе и направлено на выявление "вопиющих ошибок", находящихся на поверхности, в то время как другое направлено "в глубину" — на разбор решений, принимавшихся касательно Абеди перед нападением.

По данным Би-би-си, контрразведка проведет расследование того, как в ведомстве реагировали о предупреждениях со стороны населения о том, что Абеди представляет опасность. Так, отмечается, что в полицию поступали звонки от двух разных людей, которые были знакомы с Абеди и хотели предупредить о его экстремистских взглядах. MI5 подготовит два отдельных отчета, один из которых предназначен специально для кабинета министров.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.