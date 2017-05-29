В Париже рассчитывают на открытый и прямой диалог с Путиным

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Париж рассчитывает на открытый и прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в понедельник проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Разговор с Путиным будет открытым и достаточно прямым. Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии", — заявила французский министр по европейским вопросам Мариэль Де Сарнез в эфире телеканала BFM TV.

Кроме того, она добавила, что Франция по-прежнему осуждает "полностью незаконную аннексию Крыма".

"Мне не кажется, что минские соглашения (по Украине — ред.) будут соблюдены", — отметила министр.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".