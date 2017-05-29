В Киргизии назвали дату проведения президентских выборов

БИШКЕК, 29 мая – РИА Новости. Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил, что очередные президентские выборы в стране пройдут 15 октября 2017 года.
"Через четыре месяца. Народ Киргизстана 15 октября изберет нового президента страны", — заявил Атамбаев в понедельник на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию вооруженных сил страны.
Он отметил, что сейчас анализирует и подводит итоги своей работы на посту президента. "За последние пять-шесть лет мы смогли решить вопросы, которые мучили народ, государство. Киргизский народ нашел свою дорогу", — сказал он во время выступления перед военнослужащими страны.
"Принята новая военная доктрина. Создан Генеральный штаб как центральное звено единой системы вооруженных сил Кыргызстана. Отныне Генеральный штаб является единым центром управления военными подразделениями, и в случае чрезвычайных ситуаций именно ему передается командование всеми силовыми структурами. Он занимается анализом военных угроз, мониторингом кризисных ситуаций. Для этого при Генеральном штабе создан Центр кризисного реагирования", — сообщил Атамбаев.