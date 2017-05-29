В Польше нашли тела семи человек в могиле погибшего под Смоленском генерала

ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. Останки семи человек обнаружили в ходе эксгумации в Польше погибшего в результате смоленской авиакатастрофы генерала Бронислава Квятковского, сообщает в понедельник польское издание "Fakt".

Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще 72 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее.

По информации издания, "в гробу генерала Бронислава Квятковского, который погиб в авиакатастрофе, кроме его тела, находились останки еще семи человек". Генерал Квятковский на момент авиакатастрофы занимал должность оперативного командующего Вооруженными силами Польши.

Вдова генерала Кристина Квиатковская подтвердила, что кроме тела ее мужа в могиле находились части тел других жертв, в том числе уже эксгумированных.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В апреле заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек сообщил, что в ходе прошедших 17 эксгумаций специалисты выявили ряд нарушений, в том числе, "бывают случаи, когда в гробах некоторых жертв находятся фрагменты тел других людей". По словам Пащонека, до конца 2017 года планируется провести еще 40 эксгумаций.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев отмечал, что останки находились в России всего три дня, за это время были проведены лишь начальные процедуры идентификации. Москва исходила из предположения, что дальнейшие процедуры будут проведены уже в Польше.