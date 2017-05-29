В НАТО заявили о готовности "вести существенный диалог" с Россией

ТБИЛИСИ, 29 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. НАТО готова вести существенный диалог с Россией, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси.
Заместитель генсека отметила важность и необходимость продолжить диалога с Россией с точки зрения обеспечения и сотрудничества в вопросе безопасности.
"Очень важно, чтобы мы могли вести диалог с Россией, это в наших интересах, чтобы инциденты, происходящие в небе или в Балтийском море, не привели к кризису, или не дай бог к конфликту. Однако когда мы садимся за стол переговоров с российской стороной, то российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания", — заявила Геттемюллер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.