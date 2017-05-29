В НАТО заявили о готовности "вести существенный диалог" с Россией

ТБИЛИСИ, 29 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. НАТО готова вести существенный диалог с Россией, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси.

"Мы усиливаем наши силы сдерживания и обороны, и в то же время мы готовы вести существенный диалог с Россией, три такие встречи уже прошли и одна готовится в будущем. Альянс не хочет спровоцировать конфликт с Россией, а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней", — заявила она.

Заместитель генсека отметила важность и необходимость продолжить диалога с Россией с точки зрения обеспечения и сотрудничества в вопросе безопасности.

"Очень важно, чтобы мы могли вести диалог с Россией, это в наших интересах, чтобы инциденты, происходящие в небе или в Балтийском море, не привели к кризису, или не дай бог к конфликту. Однако когда мы садимся за стол переговоров с российской стороной, то российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания", — заявила Геттемюллер.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.