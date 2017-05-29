Депутат назвал путь выхода из кризисной ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Очередной пуск баллистической ракеты КНДР вызывает сожаление; выход из этого бесконечного противостояния будет возможен только тогда, когда все страны без исключения будут соблюдать решения Совета Безопасности ООН, заявил РИА Новости в понедельник зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсана. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

"Вызывает сожаление, что КНДР произвела очередной пуск ракеты. Нужно выполнять всем резолюцию Совета Безопасности ООН, и никому не ставить себя в приоритете. Это касается всех стран, в частности США, стран НАТО, Евросоюза, который пытается собой подменить совет безопасности ООН и вершить судьбы других государств", — сказал Швыткин.

По его мнению, такое поведение отдельных стран естественно вызывает отторжение этих методов и этих действий, что в итоге и приводит к эскалации напряжённости. "Те или иные государства пытаются выстроить, что в некоторой степени с их стороны правильно, систему защиты от этой политики – политики выстраивания однополярного мира", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что неправильно говорить, что только Китай, или только Южная Корея не выполняют резолюции Совбеза ООН.

"К сожалению, их не выполняют, в том числе США и другие государств. В конечном итоге это приводит к этому противостоянию, которое выливается, в том числе и в запуски ракет. Политика отдельных государства в лице США, блока того же НАТО, вынуждает производить запуск ракет, потому что страны не хотят, чтобы в конечном итоге они стали полигоном для испытаний так называемых великих держав, которые себя считают великими", — заключил Швыткин.