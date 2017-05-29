Депутат назвал путь выхода из кризисной ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Очередной пуск баллистической ракеты КНДР вызывает сожаление; выход из этого бесконечного противостояния будет возможен только тогда, когда все страны без исключения будут соблюдать решения Совета Безопасности ООН, заявил РИА Новости в понедельник зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Вызывает сожаление, что КНДР произвела очередной пуск ракеты. Нужно выполнять всем резолюцию Совета Безопасности ООН, и никому не ставить себя в приоритете. Это касается всех стран, в частности США, стран НАТО, Евросоюза, который пытается собой подменить совет безопасности ООН и вершить судьбы других государств", — сказал Швыткин.
Он подчеркнул, что неправильно говорить, что только Китай, или только Южная Корея не выполняют резолюции Совбеза ООН.
"К сожалению, их не выполняют, в том числе США и другие государств. В конечном итоге это приводит к этому противостоянию, которое выливается, в том числе и в запуски ракет. Политика отдельных государства в лице США, блока того же НАТО, вынуждает производить запуск ракет, потому что страны не хотят, чтобы в конечном итоге они стали полигоном для испытаний так называемых великих держав, которые себя считают великими", — заключил Швыткин.