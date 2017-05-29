Почему все наплевали на саммит "Большой семерки"

Максим Соколов, для РИА Новости
В отличие от мероприятия 1282 года, сделавшего выражение "сицилийская вечерня" крылатым и заключавшегося в освободительном избиении французов, правивших тогда Сицилией, мероприятие 2017 года, то есть съезд G7 в Таормине, скорее соответствует вечерне в понимании атеиста. Долго, нудно и однообразно, без боли в ногах невозможно выстоять.
От высказывания российского сенатора можно было бы отмахнуться или истолковать его в духе басни про лису и виноград, но оно получило нежданное подтверждение. А именно: полное отсутствие анархистов, антиглобалистов, etc., в прежние годы исправно появлявшихся в окрестностях встречи и устраивавших разные буйства и бесчинства.
Тем не менее как раз в Таормине некоторая интрига имела место, причем впервые за много лет. Вместо обычного "слушали — постановили", принимаемого в обстановке полного морально-политического единства (единства, по крайней мере демонстрируемого на публику), в 2017 году состоялся вынос сора из избы — и общественности было рассказано о внутренних разногласиях.
Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA, то есть никак не агентство ОБС ("Одна бабка сказала"), открытым текстом сообщило, что позиции администрации США по вопросам климата, переселения народов и свободы торговли принципиально расходятся с позициями Германии и других стран-участников и это грозит провалом всей вечерни. При Обаме такого не было. При Буше и Клинтоне — тоже.
Впрочем, страшен сон, да милостив Бог. Провала не произошло, а в итоговом коммюнике все углы оказались аккуратно сглажены. То есть "с одной стороны, с другой стороны", "вместе с тем" — и все на основе разделяемых всеми участниками превосходных ценностей.
То есть в коммюнике — как в отношении России, так и во всех прочих отношениях — было зафиксировано status quo, были продекларированы самые лучшие намерения, а для увеличения объема были подпущены рассуждения о климате, равноправии полов, научно-техническом прогрессе. Не забыто было и дежурное "Свободу Африке".
Документ абсолютно прекрасный и при этом абсолютно же бессодержательный.
К маю 2017-го четыре страны-участницы (из семи) — причем участницы главенствующие, то есть Великобритания, США, Франция и ФРГ — оказались сильно не в своей тарелке. У Англии Brexit, статус ее вообще неясен, и к тому же на носу парламентские выборы. У Франции тоже парламентские выборы, причем в условиях рухнувшей партийной системы, то есть крайне малопредсказуемые. В Штатах методично доедают Трампа, руки которого по этой причине повязаны. ФРГ не готова перенять у США роль гегемона, притом тоже выборы на носу.
Задекларировав таким образом морально-политическое единство и отслужив "сицилийскую вечерню", участники съезда державцев разъехались по домам решать свои проблемы по принципу "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".
Не участвующие в подобных съездах этим и так занимаются.