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Почему все наплевали на саммит "Большой семерки"

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (59)
11:2529.05.2017
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© REUTERS / Philippe WojazerПодготовка к саммиту G7 в ИталииПодготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Philippe Wojazer

Максим Соколов, для РИА Новости

В отличие от мероприятия 1282 года, сделавшего выражение "сицилийская вечерня" крылатым и заключавшегося в освободительном избиении французов, правивших тогда Сицилией, мероприятие 2017 года, то есть съезд G7 в Таормине, скорее соответствует вечерне в понимании атеиста. Долго, нудно и однообразно, без боли в ногах невозможно выстоять.

На саммите G7 в Италии, 27 мая 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
В Италии завершился саммит "Большой семерки"
На сей раз даже официальное российское лицо, зампред комитета Совета Федерации по международным делам А. А. Климов заявил, что придавать значение ритуальным резолюциям G7 не стоит: "Практического толка от этого клуба мало. G7 очень маргинализировался в последнее время". В общем-то, ничего нового Климов не сообщил, значение ежегодных державных съездов — хоть без участия России, хоть с участием, хоть опять без участия — давно уже невелико, а резолюции очередного исторического пленума, то есть саммита, забываются на следующий день, но раньше было не принято говорить об этом вслух. Теперь уже можно.

© REUTERS / Tony GentileРасширенное заседание саммита G7 в Таормине
© REUTERS / Tony Gentile
Расширенное заседание саммита G7 в Таормине

От высказывания российского сенатора можно было бы отмахнуться или истолковать его в духе басни про лису и виноград, но оно получило нежданное подтверждение. А именно: полное отсутствие анархистов, антиглобалистов, etc., в прежние годы исправно появлявшихся в окрестностях встречи и устраивавших разные буйства и бесчинства.

Активисты Oxfam в масках лидеров Большой семерки во время акции в поддержку нелегальных мигрантов возле места проведения саммита G7 в Таормине, Италия. 27 мая 2017
© РИА Новости
Ряженые "лидеры G7" построили стену против мигрантов на саммите в Таормине
Возможно, в преддверии встречи карабинеры наглухо перекрыли Мессинский пролив, и активистам было не пробраться на остров, но более вероятно, что им самим надоело. Если мероприятие вызывает так мало интереса, то нет смысла буйствовать под его окнами.

Тем не менее как раз в Таормине некоторая интрига имела место, причем впервые за много лет. Вместо обычного "слушали — постановили", принимаемого в обстановке полного морально-политического единства (единства, по крайней мере демонстрируемого на публику), в 2017 году состоялся вынос сора из избы — и общественности было рассказано о внутренних разногласиях.

Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA, то есть никак не агентство ОБС ("Одна бабка сказала"), открытым текстом сообщило, что позиции администрации США по вопросам климата, переселения народов и свободы торговли принципиально расходятся с позициями Германии и других стран-участников и это грозит провалом всей вечерни. При Обаме такого не было. При Буше и Клинтоне — тоже.

Впрочем, страшен сон, да милостив Бог. Провала не произошло, а в итоговом коммюнике все углы оказались аккуратно сглажены. То есть "с одной стороны, с другой стороны", "вместе с тем" — и все на основе разделяемых всеми участниками превосходных ценностей.

© AP Photo / Evan VucciЛидеры "Большой семерки" беседуют во время осмотра Таормине, Италия
© AP Photo / Evan Vucci
Лидеры "Большой семерки" беседуют во время осмотра Таормине, Италия

Подготовка к саммиту G7 в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
Итоги саммита на Сицилии: страны G7 готовы усилить санкции против России
Кстати, и с незримо присутствовавшим на Сицилии бывшим восьмым участником съезда мировых державцев получилось столь же сглаженно-оппортунистически. С одной стороны: "Несмотря на наши разногласия с Россией, мы хотим взаимодействовать с Россией для решения региональных кризисов и общих проблем, когда это в наших интересах" — так никто и не ожидал, что страны G7 захотят взаимодействовать с Россией, когда это будет не в их интересах, чай ими не альтруистичные Горбачевы управляют. С другой стороны: "Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется". То есть полная эластичность, издавна являющаяся добродетелью дипломата, — и так, и эдак, и никак. Все по обстоятельствам, как карта ляжет.

То есть в коммюнике — как в отношении России, так и во всех прочих отношениях — было зафиксировано status quo, были продекларированы самые лучшие намерения, а для увеличения объема были подпущены рассуждения о климате, равноправии полов, научно-техническом прогрессе. Не забыто было и дежурное "Свободу Африке".

Документ абсолютно прекрасный и при этом абсолютно же бессодержательный.

© REUTERS / Alessandro BianchiЛидеры "Большой семерки" и лидеры африканских стран во время фотографирования на расширенном заседании саммита G7 в Таормине
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Лидеры "Большой семерки" и лидеры африканских стран во время фотографирования на расширенном заседании саммита G7 в Таормине

Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Мнение о предстоящей встрече Путина и Макрона: пришло время многое поменять
Кроме того, что контора пишет и уже много лет пишет, колея набитая, с нее не слезешь — у нас при советской власти точно так же писались документы съездов, — есть еще одна причина, почему в этом году уж точно нельзя было ожидать ничего другого, помимо чудесно эластичного итогового документа.

К маю 2017-го четыре страны-участницы (из семи) — причем участницы главенствующие, то есть Великобритания, США, Франция и ФРГ — оказались сильно не в своей тарелке. У Англии Brexit, статус ее вообще неясен, и к тому же на носу парламентские выборы. У Франции тоже парламентские выборы, причем в условиях рухнувшей партийной системы, то есть крайне малопредсказуемые. В Штатах методично доедают Трампа, руки которого по этой причине повязаны. ФРГ не готова перенять у США роль гегемона, притом тоже выборы на носу.

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© AFP 2017 / Miguel Medina
G7 договорились помогать Африке в предотвращении причин массовой миграции
Япония давно уже на этих мероприятиях занимает выжидательно-наблюдательную позицию и ни во что особо не лезет. Остаются Италия и Канада, которые суть младшие братья, явно не готовые пробивать какие-то принципиально новые решения. Вся итальянская фронда сводилась к просьбе не оставлять ее наедине с волной переселенцев из Северной Африки. Прочие принципиальные вопросы Рим не слишком интересовали.

Задекларировав таким образом морально-политическое единство и отслужив "сицилийскую вечерню", участники съезда державцев разъехались по домам решать свои проблемы по принципу "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".

Не участвующие в подобных съездах этим и так занимаются.

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