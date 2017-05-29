Адвокат назвал условие участия Януковича в суде по видеосвязи

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Участие бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции с киевским судом невозможно без соответствующего запроса украинской стороны, заявил в понедельник журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд 4 мая приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене. В понедельник предварительное заседание продолжится, участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

"Я планирую подать заявление, подписанное непосредственно Януковичем, о применении европейской конвенции о взаимной правовой помощи. Пока не получен вызов нашим клиентом на участие в данном судебном заседании. Сейчас не отправлен, как предусмотрено конвенцией, запрос на предоставление международно-правовой помощи. Это приводит к невозможности участия Виктора Януковича в заседании, к невозможности признания собранных доказательств надлежащими и допустимыми", — заявил Сердюк.

По его словам, защите непонятно, почему украинская сторона не направляет РФ соответствующий запрос. Адвокат считает, что, возможно, обвинение боится услышать показания Януковича в суде.

Помимо этого, Сердюк сообщил, что намерен на заседании суда в понедельник подать более 230 различных ходатайств.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.