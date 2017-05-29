Facebook раскритиковал немецкий законопроект о борьбе с ненавистью в сети

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Социальная сеть Facebook впервые открыто выступила против законопроекта правительства ФРГ, предусматривающего штрафы до 50 миллионов евро для соцсетей за несвоевременное удаление оскорбительных постов, призывов к насилию и так называемых фейковых новостей.

Ранее правительство Германии согласовало законопроект, призванный обязать руководство соцсетей удалять оскорбительные посты и призывы к насилию в интернете в течение 24 часов, в сложных случаях правительство будет давать соцсетям 7 дней на принятие решения и удаление публикации. Законопроект предложил глава минюста Хайко Маас. Согласно плану министра, тот, кто откажется соблюдать новые правила — в первую очередь это касается крупных интернет-концернов — должен рассчитывать на штраф до 50 миллионов евро.

Законопроект "не подходит" для борьбы с разжиганием розни в интернете и фейковыми новостями, гласит заявление Facebook, попавшее в распоряжения немецкого издания WirtschaftsWoche. Ранее соцсеть открыто не вступала в дебаты по поводу спорного законопроекта.

"Правовое государство не может перекладывать собственные упущения и ответственность на частные предприятия. Предотвращение и борьба с ненавистью и ложными сообщениями в интернете — это общественная задача, которую нельзя снимать с плеч государства", — гласит заявление Facebook. Соцсеть также требует найти европейское решение проблемы и предостерегает от "национальных инициатив".

Facebook опасается и финансовых убытков вследствие законопроекта. "Размер штрафа не соотносится с подвергаемыми санкциям действиями", — говорится в заявлении.

Ранее федеральный союз ИТ, телекоммуникации и новых СМИ Bitkom подсчитал, что ежегодно Facebook и другим социальным сетям придется выплачивать около 530 миллионов евро, если данный законопроект будет принят. В Facebook это число назвали "реалистичным".

Решение правительства должен одобрить бундестаг, но критики уже сейчас считают, что принимать решение об удалении того или иного поста должны не концерны, а представители немецкого правосудия, поскольку законопроект дает пространство для злоупотреблений.