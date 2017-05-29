На юге Филиппин более 40 человек погибли в столкновениях с боевиками

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. По меньшей мере 42 человека менее чем за неделю погибли в городе Марави на юге Филиппин в ходе боев между правительственными силами и боевиками-исламистами, поддерживающими террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ*), более 60 боевиков ликвидированы, передает телеканал CNN.
Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.
Население города Марави составляет порядка 200 тысяч человек, большинство из которых покинули город. Многие бежали в город Илиган, расположенный в 38 километрах от Марави. Доступ в Илиган в понедельник был заблокирован из-за опасений по поводу того, что с местными жителями на территорию города могли попасть боевики.
"Мы не хотим, чтобы то, что произошло в Марави, перекинулось на Илиган. Мы хотим обеспечить безопасность людей здесь, не дать боевикам проникнуть сюда, чтобы осуществлять террористическую деятельность", — приводит агентство Рейтер слова полковника Алекса Адуки. Он добавил, что при попытке попасть в город были схвачены несколько боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России