На юге Филиппин более 40 человек погибли в столкновениях с боевиками

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. По меньшей мере 42 человека менее чем за неделю погибли в городе Марави на юге Филиппин в ходе боев между правительственными силами и боевиками-исламистами, поддерживающими террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ*), более 60 боевиков ликвидированы, передает телеканал CNN.

Как сообщил представитель вооруженных сил Филиппин, по данным на воскресенье столкновения боевиков и правительственных сил унесли жизни 19 мирных жителей, 11 военных и 4 полицейских. Также он сообщил о ликвидации 61 боевика. Тела еще восьми человек, которые, предположительно, пытались спастись бегством, были найдены в овраге.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

Население города Марави составляет порядка 200 тысяч человек, большинство из которых покинули город. Многие бежали в город Илиган, расположенный в 38 километрах от Марави. Доступ в Илиган в понедельник был заблокирован из-за опасений по поводу того, что с местными жителями на территорию города могли попасть боевики.

"Мы не хотим, чтобы то, что произошло в Марави, перекинулось на Илиган. Мы хотим обеспечить безопасность людей здесь, не дать боевикам проникнуть сюда, чтобы осуществлять террористическую деятельность", — приводит агентство Рейтер слова полковника Алекса Адуки. Он добавил, что при попытке попасть в город были схвачены несколько боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России