СМИ узнали о планах США перезапустить переговоры с Россией по Украине

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.
По данным издания, эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого идет "активный межведомственный процесс" по планированию новой стратегии, в чем также задействовано ведомство вице-президента США Майкла Пенса.
Сообщается, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от госдепартамента, чтобы управлять новыми усилиями по Украине. Задачей этого спецпосланника будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года, в ноябре новым президентом США был избран Трамп.