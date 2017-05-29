СМИ узнали о планах США перезапустить переговоры с Россией по Украине

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

"Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина является возможностью дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией. Хотя все еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в прошлом году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь лучшего результата", — пишет газета.

По данным издания, эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого идет "активный межведомственный процесс" по планированию новой стратегии, в чем также задействовано ведомство вице-президента США Майкла Пенса.

Сообщается, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от госдепартамента, чтобы управлять новыми усилиями по Украине. Задачей этого спецпосланника будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года, в ноябре новым президентом США был избран Трамп.