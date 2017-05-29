В Одессе сорвали концерт певицы Лободы из-за выступлений в России

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Концерт украинской певицы Светланы Лободы сорвали в одесском клубе "Ибица", протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией, сообщило одесское интернет-издание "Думская".

По данным издания, концерт должен был состояться в воскресенье вечером в известном одесском клубе, однако перед мероприятием члены ряда организаций устроили митинг у здания, требовали "остановить выступление и изгнать исполнительницу — желательно с лишением ее гражданства Украины". Как поясняет издание, на Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

По информации издания, митингующие бросали петарды и дымовые шашки, а после того, как полиция попыталась произвести личный досмотр двух участников и те отказались, возникла потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. По данным издания, пострадавших не было.

Позднее организаторы отменили концерт Лободы, и участники митинга разошлись.

По данным советника начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по статье "Мелкое хулиганство" и никого не задерживала.