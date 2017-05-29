В Таиланде задержали 50 человек по делу о взрыве бомбы в больнице Бангкока

БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Пятьдесят человек задержаны и дают показания в ходе следствия по факту взрыва самодельной бомбы в военном госпитале в Бангкоке 22 мая, в результате которого пострадали 24 человека, заявил в понедельник на пресс-брифинге в Бангкоке вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

Генерал также сообщил, что среди задержанных есть несколько сотрудников госпиталя Пхрамонгкутклао, в котором в третью годовщину военного переворота, в результате которого нынешнее правительство пришло к власти, произошел взрыв маломощной бомбы с электронным часовым механизмом, спрятанной в вазе с цветами в помещении, расположенном между залом выдачи лекарств и процедурными кабинетами. В результате взрыва легкие ранения и порезы получили ветераны военной и гражданской службы, ожидавшие получения льготных лекарств.

По информации СМИ, среди задержанных могут быть бывшие охранники госпиталя, связанные с радикальными политическими течениями. Также в понедельник газета Nation сообщает о задержании женщины, причастной, по мнению следствия, к отправке писем с предупреждениями об "исламской террористической угрозе" в несколько государственных лечебных учреждений, расположенных в одном районе с госпиталем Пхрамонгкутклао, включая и сам этот госпиталь.

Ранее представители полиции заявляли СМИ, что предупреждения об исламских боевиках-террористах, которые содержались в письмах, отправленных в больнице неизвестными людьми, могли быть уловкой организаторов взрыва, с помощью которой они надеялись увести расследование по ложному следу. Основная версия следствия по поводу подготовки взрыва в госпитале – политическая и символическая акция противников нынешнего правительства, сообщает Nation.