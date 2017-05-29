СМИ сообщили о необычных красных вспышках в окнах Белого дома

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На втором этаже Белого дома были замечены яркие вспышки красного цвета, происхождение которых не удается определить, сообщает телеканал Fox 5 Atlanta.

"Вспышки прекратились, но официальные лица не комментируют инцидент", — говорится в заявлении телеканала, который ведёт прямую трансляцию.

Strange red lights are illuminating inside the White House. pic.twitter.com/yNsxH7R7J9 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 29 мая 2017 г.

Отмечается, что вспышки были зафиксированы примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск).