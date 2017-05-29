СМИ: MI5 выясняет, как она упустила угрозу со стороны смертника Абеди

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британская контрразведка MI5 пытается выяснить, как ведомство не заметило опасность, исходящую от исполнителя теракта в Манчестере — Салмана Абеди, пишет издание Guardian.

В связи с этим служба MI5 проводит два расследования. Одно из них, по данным газеты, было начато на прошлой неделе и направлено на выявление "вопиющих ошибок", находящихся на поверхности, в то время как другое — "в глубину" — направлено на разбор решений, принимавшихся касательно Абеди перед нападением.

Газета пишет, что проверки начались тогда же, когда сотрудники сферы безопасности предупредили о продолжающейся тенденции роста террористической угрозы и возможности других терактов. Глава МВД Великобритании Амбер Радд ранее заявила, что некоторые представители преступной сети, связанной с предполагаемым террористом-смертником из Манчестера, могут быть на свободе.

Ведомство также проверяет используемую систему и процесс оценки подозреваемых лиц, отмечает издание

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.