Скончался экс-премьер Греции Константинос Мицотакис

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался в понедельник в возрасте 98 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой местные СМИ.

Как отметило Афинское агентство новостей, Мицотакис "был окружен людьми, которых он любил и которые любили его", когда ушел из жизни.

Константинос Мицотакис в период с 1990 по 1993 год занимал должность премьер-министра страны. Он отец Кириакоса Мицотакиса, который в начале 2016 года был избран лидером крупнейшей оппозиционной партии Греции — консервативной "Новой демократии".