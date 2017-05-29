В Венесуэле в ходе протестов погибли еще два человека

МЕХИКО, 29 мая — РИА Новости. Еще два человека — бывший гвардеец и гражданский — стали жертвами протестов в Венесуэле.

По данным прокуратуры южноамериканской страны, лейтенант в отставке национальной боливарианской гвардии Данни Суберо был атакован группой людей, которые избили его и сожгли его мотоцикл в городе Палавесино штата Лара. Это произошло во время похорон еще одной жертвы протестов, отмечает портал Todo Noticias. Погибшего заподозрили в слежке за участниками акций протестов.

Кроме того, погиб 20-летний молодой человек Сесар Перейра, который был ранен в субботу в городе Лечерия штата Ансоатеги и скончался через сутки, несмотря на сделанную ему операцию.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

По последним данным, число погибших составляет не менее 60 человек.