Глава МИД Японии намерен обсудить пуск ракеты КНДР с членом Госсовета Китая

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что намерен обсудить вопрос ракетного пуска, проведенного КНДР в понедельник, с курирующим международные вопросы членом Госсовета Китая Ян Цзечи, который прибывает в Токио для проведения четвертого раунда политического диалога двух стран.

Как сообщило агентство Киодо, Кисида заявил, что намерен обсудить с китайской стороной вопросы взаимодействия в связи с ракетным пуском КНДР. Он также отметил, что Япония уже начала взаимодействие с Южной Кореей и США в рамках Совета безопасности ООН.

В Японии прошло заседание совета национальной безопасности в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства Синдзо Абэ заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".

Ракета КНДР, пуск которой был произведен в 5.40 (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан, пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.