Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский военный скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом, сообщает ABC.
В сети появилось видео, как часть парашюта военнослужащего падает на асфальт, однако самого погибшего на кадрах не видно.
Fleet Week parachute accident. https://t.co/Wk5K1w8j0A parachutist cut away, landed in water, & injured. Courtesy Aaron Moss Stay w/@ABC7NY pic.twitter.com/3OXxKOWoYJ— Stacey Sager (@staceysager7) 28 мая 2017 г.
ABC отмечает, что ведется расследование по факту гибели солдата, имя которого не раскрывается.