В Испании пьяный британец наехал на пешеходов

МАДРИД, 29 мая — РИА Новости. Пьяный водитель совершил наезд на прохожих, которые гуляли по пешеходной зоне в испанской Марбелье, после этого он врезался в несколько машин, в общей сложности пострадали восемь человек, сообщает агентство Europa Press.

ЧП произошло в муниципалитете Марбелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Машина, в которой находились два британца, была остановлена Гражданской Гвардией, однако после этого водитель и его пассажир решили скрыться. Автомобиль правоохранительных органов начал преследование. Внедорожник, водитель которого был пьян, оказался на пешеходной улице Пуэрто Банус, где находятся роскошные спортивные клубы, и совершил наезд на трех пешеходов, однако не остановился. На автотрассе A-7 он столкнулся с несколькими автомобилями, в которых находились пять человек, которые также пострадали.

Гражданской Гвардии в результате все же удалось остановить внедорожник, водитель и пассажир задержаны. Кроме того, задержаны еще четыре человека, которые могут быть причастны к этому правонарушению. Агентство не уточняет, кем являются эти люди.