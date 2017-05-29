Президент Бразилии сменил министра юстиции на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в воскресенье назначил нового главу министерства юстиции на фоне коррупционного скандала, передает агентство Рейтер
По его данным, отстраненный министр вскоре будет назначен на другую должность — он возглавит антикоррупционное министерство прозрачности, надзора и контроля страны, которым ранее руководил сам Жардим.
Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.
В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.