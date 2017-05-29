Президент Бразилии сменил министра юстиции на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в воскресенье назначил нового главу министерства юстиции на фоне коррупционного скандала, передает агентство Рейтер

Новый министр Торкату Жардим сменил Осмара Серралью (Osmar Serraglio), который занимал эту должность всего три месяца, сообщает агентство, отмечая, что причины подобной смены названы не были.

По его данным, отстраненный министр вскоре будет назначен на другую должность — он возглавит антикоррупционное министерство прозрачности, надзора и контроля страны, которым ранее руководил сам Жардим.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.