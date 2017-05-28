FT: ЕС опасается наплыва украинских гастарбайтеров после ввода безвиза

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. После введения безвизового режима с Украиной некоторые европейские страны опасаются, что увидеть украинских трудовых мигрантов можно будет не только в Польше, сообщает британская газета Financial Times.
"На Украине кризис, цены растут. Все ищут, где больше платят", — заявил один из украинцев, который регулярно ездит в Польшу на заработки.
Наплыв украинских мигрантов оказался выгодным для польских властей, говорится в статье.
Как пишет Financial Times, за прошлый год около 1,3 миллиона украинцев получили в Польше временную регистрацию для работы. Еще 116 тысяч граждан Украины получили долгосрочное разрешение на трудоустройство. При этом оба показателя выросли в шесть раз с 2013 года.
"В отличие от сирийцев, большая часть приезжающих на заработки украинцев — не беженцы, бегущие с разрушенного войной востока страны", — подчеркивает автор материала.
В то же время некоторые польские работодатели опасаются, что отмена виз со странами ЕС для граждан Украины вызовет у последних соблазн искать более высокие зарплаты на Западе континента. "Но без права на работу они смогут трудоустроиться разве что в ненадежной сфере теневой экономики", — резюмирует автор материала.