FT: ЕС опасается наплыва украинских гастарбайтеров после ввода безвиза

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. После введения безвизового режима с Украиной некоторые европейские страны опасаются, что увидеть украинских трудовых мигрантов можно будет не только в Польше, сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечает издание, на едва ли не самое крупное миграционное движение в Европе — с Украины в Польшу — обращают мало внимания. Причем сами украинцы, ищущие заработка за рубежом, рассказывают, что главный плюс работы в Польше для них — деньги: европейские зарплаты намного выше, чем у них на родине.

"На Украине кризис, цены растут. Все ищут, где больше платят", — заявил один из украинцев, который регулярно ездит в Польшу на заработки.

Наплыв украинских мигрантов оказался выгодным для польских властей, говорится в статье.

"Однако в странах Западной Европы обеспокоены тем, что после предоставления украинцам безвизового режима подобный приток украинских мигрантов уже со следующего месяца будет наблюдаться не только в Польше", — пишет FT. Автор статьи отмечает, что Варшава, в отличие от большинства стран-членов ЕС, частично открыла для украинцев свой рынок труда.

Как пишет Financial Times, за прошлый год около 1,3 миллиона украинцев получили в Польше временную регистрацию для работы. Еще 116 тысяч граждан Украины получили долгосрочное разрешение на трудоустройство. При этом оба показателя выросли в шесть раз с 2013 года.

Польские власти используют наплыв трудовых мигрантов с Украины, чтобы отбиться от критики Брюсселя за отказ участвовать в распределении квот по беженцам с Ближнего Востока.

"В отличие от сирийцев, большая часть приезжающих на заработки украинцев — не беженцы, бегущие с разрушенного войной востока страны", — подчеркивает автор материала.

В то же время некоторые польские работодатели опасаются, что отмена виз со странами ЕС для граждан Украины вызовет у последних соблазн искать более высокие зарплаты на Западе континента. "Но без права на работу они смогут трудоустроиться разве что в ненадежной сфере теневой экономики", — резюмирует автор материала.