В Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости. Тела несколько нескольких десятков дельфинов, погибших в рыболовецких сетях браконьеров, выбросило на морской берег в Килийском районе Одесской области, сообщил глава райсовета Павел Бойченко.

Бойченко опубликовал в Facebook фотографии погибших морских млекопитающих, разбросанных по побережью.

"Это дельфины, погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское!" — написал он.

Бойченко также пообещал обратиться в прокуратуру и полицию с требованием привлечь виновных к ответственности.