Макрон рассказал об уважении к России и о будущей встрече с Путиным

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в ходе интервью изданию Le Journal du Dimanche о том, как он относится к России, ее президенту Владимиру Путину и своему американскому коллеге Дональду Трампу.

"Я отношусь к России с уважением, и я приглашаю Владимира Путина во Францию в рамках трехсотлетних дипломатических отношений", — отметил Макрон. По словам французского лидера, он настроен на "требовательный диалог" со своим российским коллегой, в ходе которого будут затронуты все актуальные темы.

Глава Франции также выразил надежду, что ему удастся наладить "теплые отношения" с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, был готов понимать и слушать. Он более открытый, чем его считают, ему нравится прямой контакт, и он способен менять позицию", — сказал Макрон.

Президент Франции также рассказал о жестком рукопожатии, которым обменялся с Трампом на саммите "Большой семерки" в Италии. По словам Макрона, "это было не случайно, это был момент истины". Он подчеркнул, что крепкое рукопожатие показывает, что оба лидера "не намерены идти даже на символические, мелкие уступки".

Встреча в Версале

"Дональд Трамп, президент Турции и президент России — все они придерживаются политики силы, и это меня не беспокоит. Я не верю в дипломатию публичной перебранки. При этом в ходе двусторонних переговоров я не уступаю позиций. Так и нужно заставлять уважать себя", — считает глава государства.

С этими заявлениями Макрон выступил перед своей первой встречей с Владимиром Путиным в Париже, которая запланирована на 29 мая. В понедельник, 22 мая, в пресс-службе российского президента официально подтвердили, что он получил приглашение посетить столицу Франции.

300 лет дипломатическим отношениям

Главы двух государств договорились о проведении личной встречи во время первых телефонных переговоров, которые состоялись 18 мая. Планируется, что Макрон встретится с российским лидером во дворце Большой Трианон в Версале.

Дата встречи была выбрана Елисейским дворцом неслучайно. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что переговоры будут приурочены к открытию в королевском дворце выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", подготовленной в сотрудничестве с петербургским музеем Эрмитаж.

"Эта выставка… ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", — сообщили в Елисейском дворце.

Кроме того, Путин посетит Российский духовно-культурный центр в Париже.

Темы "требовательных" переговоров

Путин и Макрон планируют обсудить наиболее актуальные вопросы международной повестки. Об этом президент Франции сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам саммита глав государств "Большой семерки". По его словам, необходимо вести "требовательный диалог" с Москвой в украинском вопросе, а также сотрудничать для поиска долгосрочного решения сирийского кризиса.

"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — сказал он. Французский лидер подчеркнул, что снятие санкций будет зависеть от выполнения Минских соглашений.

"В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных проблем, которые нельзя разрешить без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос", — отметил Макрон.

Знакомство и "болевые точки"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущую встречу в Версале, отметив, что лидеры двух стран намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным "болевым точкам" — региональным конфликтам.

"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе — у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", — заявил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что после теракта в Манчестере, унесшего жизни более 20 человек, необходимо вести диалог о совместной борьбе с международным терроризмом.

"Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий. И в этом контексте мы будем вести разговор с Макроном в Версале", — подчеркнул он.

Предвыборная риторика

Эммануэль Макрон выиграл на президентских выборах во Франции, значительно опередив по итогам второго тура голосования свою соперницу из "Национального фронта" — Марин Ле Пен. В ходе предвыборной гонки лидер движения "Вперед!" занимал наиболее жесткую позицию касательно взаимодействия с Россией, по сравнению с его основными соперниками.

Макрон, в частности, поддерживал идею расширения санкций в случае отсутствия прогресса по минским договоренностям. В ходе дебатов он заявлял о готовности обсуждать с Москвой ситуацию на Украине и в Сирии, однако заверил, что "не подчинится диктату господина Путина". Макрон подчеркнул, что у Москвы и Парижа "разные приоритеты и ценности".