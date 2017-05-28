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В мире

Макрон рассказал об уважении к России и о будущей встрече с Путиным

21:1828.05.2017
(обновлено: 21:20 28.05.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в ходе интервью изданию Le Journal du Dimanche о том, как он относится к России, ее президенту Владимиру Путину и своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Эммануэль Макрон. Архивное Фото.
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Макрон пообещал вести "требовательный диалог" на переговорах с Путиным
"Я отношусь к России с уважением, и я приглашаю Владимира Путина во Францию в рамках трехсотлетних дипломатических отношений", — отметил Макрон. По словам французского лидера, он настроен на "требовательный диалог" со своим российским коллегой, в ходе которого будут затронуты все актуальные темы.

Глава Франции также выразил надежду, что ему удастся наладить "теплые отношения" с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, был готов понимать и слушать. Он более открытый, чем его считают, ему нравится прямой контакт, и он способен менять позицию", — сказал Макрон.

Президент Франции также рассказал о жестком рукопожатии, которым обменялся с Трампом на саммите "Большой семерки" в Италии. По словам Макрона, "это было не случайно, это был момент истины". Он подчеркнул, что крепкое рукопожатие показывает, что оба лидера "не намерены идти даже на символические, мелкие уступки".

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во Франции ждут, что визит Путина изменит отношения России и Запада
"Дональд Трамп, президент Турции и президент России — все они придерживаются политики силы, и это меня не беспокоит. Я не верю в дипломатию публичной перебранки. При этом в ходе двусторонних переговоров я не уступаю позиций. Так и нужно заставлять уважать себя", — считает глава государства.

Встреча в Версале

С этими заявлениями Макрон выступил перед своей первой встречей с Владимиром Путиным в Париже, которая запланирована на 29 мая. В понедельник, 22 мая, в пресс-службе российского президента официально подтвердили, что он получил приглашение посетить столицу Франции.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мнение: встреча Путина и Макрона поможет "растопить холодок" между странами
Главы двух государств договорились о проведении личной встречи во время первых телефонных переговоров, которые состоялись 18 мая. Планируется, что Макрон встретится с российским лидером во дворце Большой Трианон в Версале.

300 лет дипломатическим отношениям

Дата встречи была выбрана Елисейским дворцом неслучайно. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что переговоры будут приурочены к открытию в королевском дворце выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", подготовленной в сотрудничестве с петербургским музеем Эрмитаж.

"Эта выставка… ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", — сообщили в Елисейском дворце.

Кроме того, Путин посетит Российский духовно-культурный центр в Париже.

Темы "требовательных" переговоров

Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперт о разговоре Путина и Макрона: потепление отношений – отдельная тема
Путин и Макрон планируют обсудить наиболее актуальные вопросы международной повестки. Об этом президент Франции сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам саммита глав государств "Большой семерки". По его словам, необходимо вести "требовательный диалог" с Москвой в украинском вопросе, а также сотрудничать для поиска долгосрочного решения сирийского кризиса.

"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — сказал он. Французский лидер подчеркнул, что снятие санкций будет зависеть от выполнения Минских соглашений.

"В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных проблем, которые нельзя разрешить без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос", — отметил Макрон.

Знакомство и "болевые точки"

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрону и Трампу "наплевать на Украину", считает политолог
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущую встречу в Версале, отметив, что лидеры двух стран намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным "болевым точкам" — региональным конфликтам.

"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе — у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", — заявил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что после теракта в Манчестере, унесшего жизни более 20 человек, необходимо вести диалог о совместной борьбе с международным терроризмом.

"Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий. И в этом контексте мы будем вести разговор с Макроном в Версале", — подчеркнул он.

Предвыборная риторика

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Американский политолог: Макрон не изменит отношение к России
Эммануэль Макрон выиграл на президентских выборах во Франции, значительно опередив по итогам второго тура голосования свою соперницу из "Национального фронта" — Марин Ле Пен. В ходе предвыборной гонки лидер движения "Вперед!" занимал наиболее жесткую позицию касательно взаимодействия с Россией, по сравнению с его основными соперниками.

Макрон, в частности, поддерживал идею расширения санкций в случае отсутствия прогресса по минским договоренностям. В ходе дебатов он заявлял о готовности обсуждать с Москвой ситуацию на Украине и в Сирии, однако заверил, что "не подчинится диктату господина Путина". Макрон подчеркнул, что у Москвы и Парижа "разные приоритеты и ценности".

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