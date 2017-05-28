Макрон рассказал об уважении к России и о будущей встрече с Путиным

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в ходе интервью изданию Le Journal du Dimanche о том, как он относится к России, ее президенту Владимиру Путину и своему американскому коллеге Дональду Трампу.
Глава Франции также выразил надежду, что ему удастся наладить "теплые отношения" с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, был готов понимать и слушать. Он более открытый, чем его считают, ему нравится прямой контакт, и он способен менять позицию", — сказал Макрон.
Президент Франции также рассказал о жестком рукопожатии, которым обменялся с Трампом на саммите "Большой семерки" в Италии. По словам Макрона, "это было не случайно, это был момент истины". Он подчеркнул, что крепкое рукопожатие показывает, что оба лидера "не намерены идти даже на символические, мелкие уступки".
Встреча в Версале
С этими заявлениями Макрон выступил перед своей первой встречей с Владимиром Путиным в Париже, которая запланирована на 29 мая. В понедельник, 22 мая, в пресс-службе российского президента официально подтвердили, что он получил приглашение посетить столицу Франции.
300 лет дипломатическим отношениям
Дата встречи была выбрана Елисейским дворцом неслучайно. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что переговоры будут приурочены к открытию в королевском дворце выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", подготовленной в сотрудничестве с петербургским музеем Эрмитаж.
"Эта выставка… ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", — сообщили в Елисейском дворце.
Кроме того, Путин посетит Российский духовно-культурный центр в Париже.
Темы "требовательных" переговоров
"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — сказал он. Французский лидер подчеркнул, что снятие санкций будет зависеть от выполнения Минских соглашений.
"В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных проблем, которые нельзя разрешить без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос", — отметил Макрон.
Знакомство и "болевые точки"
"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе — у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", — заявил Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что после теракта в Манчестере, унесшего жизни более 20 человек, необходимо вести диалог о совместной борьбе с международным терроризмом.
"Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий. И в этом контексте мы будем вести разговор с Макроном в Версале", — подчеркнул он.
Предвыборная риторика
Макрон, в частности, поддерживал идею расширения санкций в случае отсутствия прогресса по минским договоренностям. В ходе дебатов он заявлял о готовности обсуждать с Москвой ситуацию на Украине и в Сирии, однако заверил, что "не подчинится диктату господина Путина". Макрон подчеркнул, что у Москвы и Парижа "разные приоритеты и ценности".