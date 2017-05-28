Задержанный в Турции французский журналист прекратил голодовку

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Задержанный в Турции французский журналист Матиас Депардон прекратил длившуюся несколько дней голодовку, сообщил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону изучить ситуацию с задержанным в Турции французским журналистом Депардоном.

"Задержанный в Турции французский фотограф прекратил голодовку после того, как узнал, что дипломату позволят совершить визит", — написал Делуар в микроблоге Twitter. Он отметил, что с Депардоном "хорошо обращаются".

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в район Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic, по обвинению в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Депардон начал голодовку 23 мая.